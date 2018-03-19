Жизнь двух совсем не похожих друг на друга сестер Зейнеп и Йылдыз меняется в одночасье. Йылдыз встречает вздорную и гордую Эндер, которая хочет с помощью новой подруги обхитрить своего мужа Халита и получить его состояние. В то же время компанию, где работает Зейнеп, покупает влиятельный и высокомерный бизнесмен Алихан. Между ними сразу не завязываются отношения, но постепенно неприязнь перерастает в любовь. Судьба двух девушек сложится совсем не так, как они планировали, и на пути у них будет много сюрпризов.