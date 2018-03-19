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Постер к сериалу Запретный плод
Постер к сериалу Запретный плод
Постер к сериалу Запретный плод
Постер к сериалу Запретный плод
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Запретный плод
Запретный плод (2018 - …) Yasak Elma
Год выпуска 2018
Страна Турция
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал FOX Türkiye
Продолжительность 292 часа 0 минут
О чем сериал

Жизнь двух совсем не похожих друг на друга сестер Зейнеп и Йылдыз меняется в одночасье. Йылдыз встречает вздорную и гордую Эндер, которая хочет с помощью новой подруги обхитрить своего мужа Халита и получить его состояние. В то же время компанию, где работает Зейнеп, покупает влиятельный и высокомерный бизнесмен Алихан. Между ними сразу не завязываются отношения, но постепенно неприязнь перерастает в любовь. Судьба двух девушек сложится совсем не так, как они планировали, и на пути у них будет много сюрпризов.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эда Эдже
Эбру Шахин
Эбру Шахин
Шевваль Сам
Шафак Пекдемир
Барыш Айтач
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Запретный плод - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 12 эпизодов
 
Запретный плод - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 35 эпизодов
 
Запретный плод - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 27 эпизодов
 
Запретный плод - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 36 эпизодов
 
Запретный плод - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 36 эпизодов
 
Новости о сериале
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Что смотреть после того, как закончился сериал «Запретный плод»
Что смотреть после того, как закончился сериал «Запретный плод»
Кадры из сериала
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