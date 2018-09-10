Во 2 сезоне 4 серии сериала «Запретный плод» Эндер пытается найти способ свести Йылдыз и Кемаля. Оставаясь в неведении, Йылдыз завязывает дружбу с Дефне. Зейнеп понимает, что все ее попытки восстановить их с Алиханом отношения обречены на провал.
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