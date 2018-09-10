Во 2 сезоне 16 серии сериала «Запретный плод», вернувшись домой, Йылдыз осознает, что муж даже не пытается понять ее, и принимает важное решение. Тем временем Эндер пытается выяснить, в чем причина конфликта между Алиханом и Халитом.
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