Во 2 сезоне 16 серии сериала «Запретный плод», вернувшись домой, Йылдыз осознает, что муж даже не пытается понять ее, и принимает важное решение. Тем временем Эндер пытается выяснить, в чем причина конфликта между Алиханом и Халитом.