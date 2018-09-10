Во 2 сезоне 10 серии сериала «Запретный плод» счастье Зейнеп и Алихана портит только реакция Хиры и Зеррин. Йылдыз сообщает всем, что беременна, и для Эндер это становится серьезным ударом. Но Йылдыз следует быть осторожной в этой рискованной игре.