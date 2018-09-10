Во 2 сезоне 24 серии сериала «Запретный плод» Кемаль и Йылдыз договариваются встретиться в отеле, чтобы выяснить, что между ними происходит. Об этом узнает бывшая жена Алихана и приглашает его в тот же отель. Теперь вся правда может всплыть наружу.
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