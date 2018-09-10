Во 2 сезоне 33 серии сериала «Запретный плод» возвращение Шахики совсем не радует Эндер, но зато у нее появился план, как раз и навсегда убрать с дороги Йылдыз. Тем временем сама Йылдыз начинает шантажировать Зехру, чтобы вернуть Халита.
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