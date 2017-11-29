В 5 сезоне 8 серии сериала «Викинги» битва за Каттегат начинается. Когда две крупные силы выстраиваются в линию, чтобы сражаться, Великая Языческая Армия должна сделать выбор между последним призывом к миру или всепоглощающей войной.
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