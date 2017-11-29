В 5 сезоне 5 серии сериала «Викинги» Ивар встречает свою судьбоносную пару в епископе Хеахмунде, о котором он размышлял все последнее время. Флоки возвращается в Каттегат, а Бьорн получает щедрый прием в Северной Африке.
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