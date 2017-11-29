В 5 сезоне 12 серии сериала «Викинги» Бьорн, Лагерта и Уббе сталкиваются с неопределенной судьбой, когда верность Хеахмунда подвергается суровому и изматывающему испытанию. В Исландии Флоки сражается, чтобы понять волю богов.
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