В 5 сезоне 19 серии сериала «Викинги» неуверенный в себе Уббе опускает все оружие и готов биться голыми руками. Удача продолжает сопутствовать Флоки. Бьорн держит путь в родную Скандинавию, но ему не нравится его попутчик.
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