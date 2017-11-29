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Киноафиша Сериалы Викинги Сезоны Сезон 5 Серия 16

Викинги 2013 16 серия 5 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Викинги»
Прощание. Часть 1
Сезон 5 / Серия 1 29 ноября 2017
Прощание. Часть 2
Сезон 5 / Серия 2 29 ноября 2017
Родной край
Сезон 5 / Серия 3 6 декабря 2017
План
Сезон 5 / Серия 4 13 декабря 2017
Пленник
Сезон 5 / Серия 5 20 декабря 2017
Послание
Сезон 5 / Серия 6 27 декабря 2017
Полная луна
Сезон 5 / Серия 7 3 января 2018
Насмешка
Сезон 5 / Серия 8 10 января 2018
Простая история
Сезон 5 / Серия 9 17 января 2018
Минуты прозрения
Сезон 5 / Серия 10 24 января 2018
Откровение
Сезон 5 / Серия 11 28 ноября 2018
Самое гнусное убийство
Сезон 5 / Серия 12 5 декабря 2018
Новый Бог
Сезон 5 / Серия 13 12 декабря 2018
Утраченная возможность
Сезон 5 / Серия 14 19 декабря 2018
Ад
Сезон 5 / Серия 15 26 декабря 2018
Будда
Сезон 5 / Серия 16 2 января 2019
Самое ужасное
Сезон 5 / Серия 17 9 января 2019
Бальдр
Сезон 5 / Серия 18 16 января 2019
Что случилось в пещере
Сезон 5 / Серия 19 23 января 2019
Рагнарок
Сезон 5 / Серия 20 30 января 2019
О чем cерия

В 5 сезоне 16 серии сериала «Викинги» Бьорн воплощает одну из мечт воинственного Рагнара. Сразу же по прибытии в Каттегат Ивару необходимо свериться с остальными и придумать новый план. В Исландию возвращается неожиданный человек.

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