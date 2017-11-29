В 5 сезоне 16 серии сериала «Викинги» Бьорн воплощает одну из мечт воинственного Рагнара. Сразу же по прибытии в Каттегат Ивару необходимо свериться с остальными и придумать новый план. В Исландию возвращается неожиданный человек.
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