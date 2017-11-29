В 5 сезоне 18 серии сериала «Викинги» испуганный Хвитсерк становится свидетелем странного события. У Флоки наступает белая полоса в жизни. Уббе не так хорош в переговорах, но он должен проявить себя на встрече с тремя датскими королями.
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