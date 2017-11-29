В 5 сезоне 3 серии сериала «Викинги» празднование прерывается после битвы при Йорке. Сыновья Рагнара сталкиваются друг с другом, когда напряжение достигает небывалого максимума, и каждый вынужден выбирать свою сторону.
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