В 5 сезоне 17 серии сериала «Викинги» неожиданная ситуация среди поселенцев оставляет Флоки бессильным. Король Альфред противостоит Юдифи. Уэссексу снова угрожают викинги, но кто поведет саксонскую армию защищать королевство?
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