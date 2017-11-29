В 5 сезоне 6 серии сериала «Викинги» Лагерту предали, и Бьорн должен найти способ поддержать обезумевшую королеву. Ради этого он готов пойти на все. Флоки и его поселенцы прибывают на Новую Землю, но это далеко не то, что они ожидали.
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