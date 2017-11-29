В 5 сезоне 14 серии сериала «Викинги» в Каттегате настоящий праздник в честь Ивара. Однако в тот же момент Исландию ожидает настоящее горе. Флоки не знает, что ему делать. Что же проказница судьба уготовила викингам?
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