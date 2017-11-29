В 5 сезоне 10 серии сериала «Викинги» чувство обреченности нависает над Каттегатом, когда начинается настоящая резня. Армия проигравших бежит перед лицом победителей, а легендарный воин возвращается домой.
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