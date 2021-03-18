Меню
Вампиры средней полосы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Вампиры средней полосы
Вампиры средней полосы

Вампиры средней полосы 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вампиры средней полосы»

В 1 сезоне сериала «Вампиры средней полосы» история разворачивается в вымышленной версии российской столицы. Сотрудники правоохранительных органов находят два трупа в Смоленском лесу: при осмотре на телах обнаруживаются характерные для вампиров укусы. Впрочем, герои не отметают версию того, что на людей могли напасть обычные дикие звери. Тем временем клан российских кровососов всерьез обеспокоен произошедшим. По всей видимости, кто-то решил нарушить неписаные законы, а это значит, что его нужно наказать. Глава хранителей Ирина Витальевна поручает своему протеже Святославу Вернидубовичу разобраться в том, что же в итоге случилось, и найти всех виновных.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 6 голосов
7.5 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Вампиры средней полосы»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 апреля 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 апреля 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 апреля 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 апреля 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 мая 2021
Новогодний эпизод
Сезон 1 Серия 9
29 декабря 2021
