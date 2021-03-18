В 1 сезоне сериала «Вампиры средней полосы» история разворачивается в вымышленной версии российской столицы. Сотрудники правоохранительных органов находят два трупа в Смоленском лесу: при осмотре на телах обнаруживаются характерные для вампиров укусы. Впрочем, герои не отметают версию того, что на людей могли напасть обычные дикие звери. Тем временем клан российских кровососов всерьез обеспокоен произошедшим. По всей видимости, кто-то решил нарушить неписаные законы, а это значит, что его нужно наказать. Глава хранителей Ирина Витальевна поручает своему протеже Святославу Вернидубовичу разобраться в том, что же в итоге случилось, и найти всех виновных.