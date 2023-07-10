Призраки и будни небесной канцелярии: 7 лучших русских фэнтези-сериалов1 января в подписке Okko появится второй сезон «Предпоследней инстанции» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой. Вампиры, дьявол и работники Управления по распределению душ — лишь некоторые герои современных российских фэнтези-сериалов. Подобные проекты позволяют отвлечься от надоевшей рутины дней и погрузиться в другой мир. Рассказываем о наиболее интересных фэнтези-сериалах, колоритные персонажи которых не дадут заскучать.
Свои не подкачали: подборка российских сериаловНачинаем подготовку к длинным зимним вечерам, составляя список сериалов для просмотра. Отечественная «мыльная фабрика» производство не замедляет ни на секунду, и легко упустить что-то интересное. Предлагаем подборку российских сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью.