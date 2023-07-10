Меню
Новости о сериале «Вампиры средней полосы» Вся информация о сериале
Тест: помните ли вы искрометные фразочки деда Славы из «Вампиров средней полосы» 10 июля народному артисту Юрию Стоянову исполняется 66 лет. По случаю дня рождения живой легенды предлагаем пройти тест на знание фирменных цитат одного из его самых ярких персонажей последних лет – Святослава Вернидубовича.  
10 июля 2023 12:00
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными Восходящие звезды кино и сериалов, о которых сейчас говорят все. 
13 мая 2023 12:00
Шоураннер «Вампиров средней полосы» поделился новостями о содержании третьего сезона В новых сериях семейка смоленских кровопийц отправится на Урал.
28 апреля 2023 10:38
Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь Автобиографическая история о велосипедном путешествии по России, драма об отшельнице и экранизация популярной видеоигры.
6 марта 2023 10:00
На канале ТНТ выйдут оба сезона «Вампиров средней полосы» Показ первого сезона популярного фантастического сериала стартует уже сегодня.
20 февраля 2023 16:48
Сериал «Вампиры средней полосы» продлен на третий сезон Сервис START выпустил танцевальный видеоанонс с героем Егора Дружинина.
2 февраля 2023 16:46
Звезда «Вампиров средней полосы» Дмитрий Чеботарев поет своей любимой в клипе на песню «Вверх» Композиция посвящена трогательному и бурному роману его героя Сергея с графиней Ольгой.
30 января 2023 12:29
В концовке второго сезона «Вампиров средней полосы» появится персонаж Глеба Калюжного Создатели решили вернуть героя шоу после возмущения зрителей из-за его экранной смерти.
26 января 2023 15:17
Призраки и будни небесной канцелярии: 7 лучших русских фэнтези-сериалов 1 января в подписке Okko появится второй сезон «Предпоследней инстанции» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой. Вампиры, дьявол и работники Управления по распределению душ — лишь некоторые герои современных российских фэнтези-сериалов. Подобные проекты позволяют отвлечься от надоевшей рутины дней и погрузиться в другой мир. Рассказываем о наиболее интересных фэнтези-сериалах, колоритные персонажи которых не дадут заскучать.
26 декабря 2022 13:48
За неделю на стриминге второй сезон «Вампиров средней полосы» привлек более 500 тысяч домохозяйств Сериал стал самым популярным проектом START в этом году.
20 декабря 2022 13:50
Что смотреть на выходных: «Эмили», новый Спилберг и романтический хоррор с Тимоти Шаламе На этой неделе стриминги предлагают рассудить размолвку двух друзей, расплести интриги ЦРУ, написать великий роман и погрузиться в магию кино. 
16 декабря 2022 15:00
START в забавном видео напомнил содержание первого сезона «Вампиров средней полосы» Первый эпизод продолжения мистической комедии уже доступен для просмотра.
13 декабря 2022 17:03
Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Дед Слава с домочадцами возвращается!
6 декабря 2022 20:22
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Уилл Смит освобождается от рабства, Адам Драйвер уезжает от токсичного облака, Джеймс МакЭвой готовится к эпичной битве, а Харрисон Форд собирается защищать семью. 
1 декабря 2022 14:00
Юрий Стоянов берет под опеку девочку в трейлере второго сезона «Вампиров средней полосы» Главные герои снова окажутся под подозрением и будут защищать ребенка.
28 ноября 2022 14:34
Свои не подкачали: подборка российских сериалов Начинаем подготовку к длинным зимним вечерам, составляя список сериалов для просмотра. Отечественная «мыльная фабрика» производство не замедляет ни на секунду, и легко упустить что-то интересное. Предлагаем подборку российских сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью.
22 ноября 2022 13:02
Второй сезон «Вампиров средней полосы» получил точную дату премьеры Продолжение популярной комедии об отечественных кровососах зрители смогут увидеть в начале следующего года.
18 ноября 2022 10:29
Стало известно, когда выйдет второй сезон «Вампиров средней полосы» Продолжение комедийного сериала о семье милых вампиров зрители смогут увидеть уже в этом году.
19 октября 2022 14:09
Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон По мнению зрителей, в этих историях еще рано ставить точку.    
7 октября 2022 12:00
Екатерина Кузнецова не появится во втором сезоне «Вампиров средней полосы» Съемки подошли к концу, поэтому появились новые интригующие подробности продолжения.
7 сентября 2022 18:00
Начались съемки второго сезона «Вампиров средней полосы» Дед Слава этому не обрадовался.
25 мая 2022 14:29
Что смотреть дома на новогодних каникулах: Конец света с Леонардо ДиКаприо, праздничные вампиры и спин-офф «Звездных воин» Если вы еще не знаете, чем заняться на новогодних каникулах, мы подготовили для вас список новинок онлайн-кинотеатров и стримингов, чтобы вы точно не скучали. Узнайте из нашей подборки, какие фильмы выходят онлайн в январе и что можно посмотреть.
30 декабря 2021 18:47
START выпустил новый трейлер новогодней серии «Вампиров средней полосы» Одним из героев спецэпизода будет Максим Галкин.
23 декабря 2021 16:53
Редакция «Кинопоиска» выбрала лучшие фильмы и сериалы 2021 года Популярные проекты соседствуют с менее известными релизами.
23 декабря 2021 15:47
Критики определили лучшие российские сериалы 2021 года Лидером среди онлайн-кинотеатров стал KION.
22 декабря 2021 13:35
Юрий Стоянов записал новогоднее обращение в образе деда Славы из «Вампиров средней полосы» Премьера новогоднего спецэпизода состоится 29 декабря.
10 декабря 2021 16:32
Start готовит новогоднюю серию «Вампиров средней полосы» Съемки спецэпизода уже стартовали.
26 ноября 2021 16:38
Не только водка и медведи: 8 правдивых сериалов о жизни русских Эти шоу честно показывают наш повседневный быт с его сложностями и проблемами.
30 июня 2021 17:12
«Вампиры средней полосы»: Рецензия Киноафиши Мрачный детектив с нечистью и необычным юмором.
19 марта 2021 17:37
