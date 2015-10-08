В 7 сезоне 9 серии сериала «Дневники вампира», пока братья разыскивают Джулиана в близлежащем городе, Кэролайн тяжело дается беременность, и она ищет утешения у могилы матери. Нора вскрывает обман Бонни и мстит ей, заточив Стефана в Камне Феникса.