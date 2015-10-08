В 7 сезоне 5 серии сериала «Дневники вампира» Валери рассказывает Дэймону о причастности Лили к случившемуся с Еленой. Энзо оказывается разбит после сделанного Лили выбора, а Аларик узнает, что его жена может быть оболочкой для кого-то другого.