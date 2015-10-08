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Киноафиша Сериалы Дневники вампира Сезоны Сезон 7 Серия 8

Дневники вампира 2009 - 2017 8 серия 7 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Дневники вампира»
Эпизод 1
Сезон 7 / Серия 1 8 октября 2015
Эпизод 2
Сезон 7 / Серия 2 15 октября 2015
Эпизод 3
Сезон 7 / Серия 3 22 октября 2015
Эпизод 4
Сезон 7 / Серия 4 29 октября 2015
Эпизод 5
Сезон 7 / Серия 5 5 ноября 2015
Эпизод 6
Сезон 7 / Серия 6 12 ноября 2015
Эпизод 7
Сезон 7 / Серия 7 19 ноября 2015
Эпизод 8
Сезон 7 / Серия 8 3 декабря 2015
Эпизод 9
Сезон 7 / Серия 9 10 декабря 2015
Эпизод 10
Сезон 7 / Серия 10 29 января 2016
Эпизод 11
Сезон 7 / Серия 11 5 февраля 2016
Эпизод 12
Сезон 7 / Серия 12 12 февраля 2016
Эпизод 13
Сезон 7 / Серия 13 19 февраля 2016
Эпизод 14
Сезон 7 / Серия 14 26 февраля 2016
Эпизод 15
Сезон 7 / Серия 15 4 марта 2016
Эпизод 16
Сезон 7 / Серия 16 1 апреля 2016
Эпизод 17
Сезон 7 / Серия 17 8 апреля 2016
Эпизод 18
Сезон 7 / Серия 18 15 апреля 2016
Эпизод 19
Сезон 7 / Серия 19 22 апреля 2016
Эпизод 20
Сезон 7 / Серия 20 29 апреля 2016
Эпизод 21
Сезон 7 / Серия 21 6 мая 2016
Эпизод 22
Сезон 7 / Серия 22 13 мая 2016
О чем cерия

В 7 сезоне 8 серии сериала «Дневники вампира» братья многим рискуют, когда решают устранить проблему в лице Джулиана, а Кэролайн пытается принять свое новое положение, угрожающее ее отношениям со Стефаном.

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