В 7 сезоне 8 серии сериала «Дневники вампира» братья многим рискуют, когда решают устранить проблему в лице Джулиана, а Кэролайн пытается принять свое новое положение, угрожающее ее отношениям со Стефаном.
Related video
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Авторизация по e-mail