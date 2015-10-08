В 7 сезоне 17 серии сериала «Дневники вампира» уничтожение Камня Феникса привело к освобождению заточенных в нем душ, а Стефан оказывается в чужой оболочке. Вместе Дэймон, Аларик и Валери пытаются вернуть все в исходное положение.
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