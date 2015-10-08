В 7 сезоне 10 серии сериала «Дневники вампира», оказавшись в Камне Феникса, Дэймон отчаянно пытается вернуться в реальный мир, но в процессе вынужден вновь переживать самые страшные моменты своей жизни во времена Гражданской войны.
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