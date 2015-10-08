В 7 сезоне 15 серии сериала «Дневники вампира» планы Дэймона самостоятельно избавиться от Рейны рушит добытая Бонни информация об охотнице. Тем временем Мэтт решает по-настоящему дать отпор вампирам в городе.
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