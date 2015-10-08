В 7 сезоне 19 серии сериала «Дневники вампира» старания Энзо уберечь Бонни только усугубляют ситуацию, но они узнают, что Рейна может знать, как спасти ее. Дэймон, отчаявшийся вернуть дружбу Бонни, помогает им.
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