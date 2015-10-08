В 7 сезоне 2 серии сериала «Дневники вампира» импульсивность Дэймона угрожает сделке Стефана и Лили, которая в отместку пытается уколоть старшего сына в самое больное место. Кэролайн делает шокирующее открытие о прошлом Стефана.
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