В 7 сезоне 3 серии сериала «Дневники вампира» в поисках способов давления на Лили Дэймон, Аларик и Бонни отправляются в небольшое путешествие. Еретики угрожают жизни Кэролайн, а мама делится со Стефаном деталями его прошлого.
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