В 7 сезоне 14 серии сериала «Дневники вампира» с намерением выманить Рейну Стефан посещает Новый Орлеан, где встречает Клауса, которому появление старого знакомого кажется подозрительным. Аларик принимает решение уехать из Мистик-Фоллс.
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