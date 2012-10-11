В 4 сезоне 9 серии сериала «Дневники вампира» между Стефаном с Кэролайн и Тайлером возникает конфликт из-за планов Локвуда касательно Клауса и его гибридов. Первородный делает открытие, которое становится причиной хаоса и жестокой расправы.
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