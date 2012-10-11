В 4 сезоне 13 серии сериала «Дневники вампира» целью экспедиции на острова Новой Шотландии во главе с Шейном становится лекарство. Пока конфликт между Еленой и Ребеккой продолжает развиваться, Стефан пытается любым способом сохранить равновесие.
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