В 4 сезоне 12 серии сериала «Дневники вампира» отказ Ребекки остановить Кола и защитить Джереми вынуждает Клауса обратиться к Стефану за помощью. Отношения между братьями вновь осложняются из-за рассказанного первородным о прошлом Стефана.
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