В 4 сезоне 1 серии сериала «Дневники вампира» самый большой кошмар Елены становится явью, когда она просыпается после смертельной аварии. Стефан хочет вновь сделать ее человеком, а Дэймон в ярости из-за того, что брат не сумел вовремя спасти Елену.
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