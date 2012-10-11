В 4 сезоне 1 серии сериала «Дневники вампира» самый большой кошмар Елены становится явью, когда она просыпается после смертельной аварии. Стефан хочет вновь сделать ее человеком, а Дэймон в ярости из-за того, что брат не сумел вовремя спасти Елену.