В 4 сезоне 20 серии сериала «Дневники вампира» по таинственной наводке Клаус отправляется в Новый Орлеан, где якобы что-то задумывают против него. Там он воссоединяется со своим протеже Марселем, который контролирует жизнь в городе.
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