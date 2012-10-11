В 4 сезоне 6 серии сериала «Дневники вампира» напуганная увиденными галлюцинациями Елена совершает ужасную ошибку. Стефан беспокоится о ней из-за тревожных новостей, доставленных Клаусом. Вместе они помогают Джереми начать новую жизнь.
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