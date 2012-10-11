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Киноафиша Сериалы Дневники вампира Сезоны Сезон 4 Серия 6

Дневники вампира 2009 - 2017 6 серия 4 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Дневники вампира»
Эпизод 1
Сезон 4 / Серия 1 11 октября 2012
Эпизод 2
Сезон 4 / Серия 2 18 октября 2012
Эпизод 3
Сезон 4 / Серия 3 25 октября 2012
Эпизод 4
Сезон 4 / Серия 4 1 ноября 2012
Эпизод 5
Сезон 4 / Серия 5 8 ноября 2012
Эпизод 6
Сезон 4 / Серия 6 15 ноября 2012
Эпизод 7
Сезон 4 / Серия 7 29 ноября 2012
Эпизод 8
Сезон 4 / Серия 8 6 декабря 2012
Эпизод 9
Сезон 4 / Серия 9 13 декабря 2012
Эпизод 10
Сезон 4 / Серия 10 17 января 2013
Эпизод 11
Сезон 4 / Серия 11 24 января 2013
Эпизод 12
Сезон 4 / Серия 12 31 января 2013
Эпизод 13
Сезон 4 / Серия 13 7 февраля 2013
Эпизод 14
Сезон 4 / Серия 14 14 февраля 2013
Эпизод 15
Сезон 4 / Серия 15 21 февраля 2013
Эпизод 16
Сезон 4 / Серия 16 14 марта 2013
Эпизод 17
Сезон 4 / Серия 17 21 марта 2013
Эпизод 18
Сезон 4 / Серия 18 28 марта 2013
Эпизод 19
Сезон 4 / Серия 19 18 апреля 2013
Эпизод 20
Сезон 4 / Серия 20 25 апреля 2013
Эпизод 21
Сезон 4 / Серия 21 2 мая 2013
Эпизод 22
Сезон 4 / Серия 22 9 мая 2013
Эпизод 23
Сезон 4 / Серия 23 16 мая 2013
О чем cерия

В 4 сезоне 6 серии сериала «Дневники вампира» напуганная увиденными галлюцинациями Елена совершает ужасную ошибку. Стефан беспокоится о ней из-за тревожных новостей, доставленных Клаусом. Вместе они помогают Джереми начать новую жизнь.

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