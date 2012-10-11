В 4 сезоне 15 серии сериала «Дневники вампира» настроения Елены после возвращения в город беспокоят Кэролайн. Тем временем Дэймон вместе с Ребеккой изучает недавнее прошлое охотника Вона, а Бонни раскрывает всем ужасный план Шейна.
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