В 4 сезоне 21 серии сериала «Дневники вампира», испробовав все гуманные способы, братья применяют жестокость, чтобы заставить Елену снова включить свою человечность. Кэтрин получает неожиданное предложение от Бонни, а Мэтт дает совет Ребекке.
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