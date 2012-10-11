В 4 сезоне 8 серии сериала «Дневники вампира» братья вместе едут в Новый Орлеан, чтобы разыскать кого-нибудь, кто помнит о событиях 1942 года. Новости Елены шокируют Кэролайн и Бонни, а Дэймон вынужден принять сложное решение.
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