В 4 сезоне 8 серии сериала «Дневники вампира» братья вместе едут в Новый Орлеан, чтобы разыскать кого-нибудь, кто помнит о событиях 1942 года. Новости Елены шокируют Кэролайн и Бонни, а Дэймон вынужден принять сложное решение.