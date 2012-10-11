В 4 сезоне 3 серии сериала «Дневники вампира» возвращение в школу Ребекки мешает Елене вернуться в привычное русло из-за трудно сдерживаемой злости. Стефан пытается доказать, что ее новая жизнь может быть не менее захватывающей, чем прежняя.