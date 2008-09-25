В 5 сезоне 4 серии сериала «Офис» Майкл хочет подготовиться к рождению ребенка Джен и с помощью Дуайта практикуется на арбузе. Джен приходит в офис с уже родившимся малышом, что расстраивает Майкла. Отношения Джима и Пэм не клеятся на расстоянии.
Related video
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Авторизация по e-mail