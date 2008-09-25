В 5 сезоне 4 серии сериала «Офис» Майкл хочет подготовиться к рождению ребенка Джен и с помощью Дуайта практикуется на арбузе. Джен приходит в офис с уже родившимся малышом, что расстраивает Майкла. Отношения Джима и Пэм не клеятся на расстоянии.