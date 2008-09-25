В 5 сезоне 20 серии сериала «Офис» празднование 15-летия Майкла в компании отменяется из-за нового вице-президента Чарльза Майнера. Тот не одобряет розыгрыши Джима. Дэвид не реагирует на жалобы Майкла на Чарльза, и Майкл увольняется.
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