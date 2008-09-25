В 5 сезоне 2 серии сериала «Офис» Райан вновь приходит в Dunder Mifflin в качестве секретаря. Руководство вынуждено приостановить конкурс по потере веса после того, как на Дуайта и его радикальные методы поступает жалоба.
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