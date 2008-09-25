В 5 сезоне 11 серии сериала «Офис» Филлис устраивает рождественскую вечеринку в стиле Марокко. Дуайт продает кукол с наценкой. Майкл пытается затащить Мередит в реабилитационный центр, а Филлис рассказывает всем, кроме Энди, об Анджеле и Дуайте.