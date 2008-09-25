В 5 сезоне 13 серии сериала «Офис» Дэвид Уоллес просит Майкла и Дуайта изучить маленькую, но успешную семейную компанию по продаже бумаги, чтобы заполучить ее клиентов. Однако Майкл так тронут добротой сотрудников, что не готов разрушать эту фирму.