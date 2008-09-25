В 5 сезоне 10 серии сериала «Офис» филиал должен потратить 4300 долларов, чтобы не потерять эту сумму в бюджете на следующий год. Между сотрудниками разворачивается борьба за то, на что потратиться. Дуайт женится на ничего не подозревающей Анджеле.