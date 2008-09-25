Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Офис Сезоны Сезон 5 Серия 9

Офис 2005 - 2013 9 серия 5 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Офис»
Снижение веса
Сезон 5 / Серия 1 25 сентября 2008
Снижение веса. Часть 2
Сезон 5 / Серия 2 25 сентября 2008
Деловая этика
Сезон 5 / Серия 3 9 октября 2008
Смотрины
Сезон 5 / Серия 4 16 октября 2008
Помощь криминалу
Сезон 5 / Серия 5 23 октября 2008
Перевод
Сезон 5 / Серия 6 30 октября 2008
Опрос клиентов
Сезон 5 / Серия 7 6 ноября 2008
Деловая поездка
Сезон 5 / Серия 8 13 ноября 2008
Оклеветать Тоби
Сезон 5 / Серия 9 20 ноября 2008
Излишек
Сезон 5 / Серия 10 4 декабря 2008
Марокканское Рождество
Сезон 5 / Серия 11 11 декабря 2008
Дуэль
Сезон 5 / Серия 12 15 января 2009
Бумага семьи Принс
Сезон 5 / Серия 13 22 января 2009
Снятие стресса
Сезон 5 / Серия 14 1 февраля 2009
Снятие стресса. Часть 2
Сезон 5 / Серия 15 1 февраля 2009
Цикл лекций: Часть 1
Сезон 5 / Серия 16 5 февраля 2009
Цикл лекций: Часть 2
Сезон 5 / Серия 17 12 февраля 2009
Сбор крови
Сезон 5 / Серия 18 5 марта 2009
Золотой билет
Сезон 5 / Серия 19 12 марта 2009
Новый босс
Сезон 5 / Серия 20 19 марта 2009
Две недели
Сезон 5 / Серия 21 26 марта 2009
Команда мечты
Сезон 5 / Серия 22 9 апреля 2009
Бумажная компания Майкла Скотта
Сезон 5 / Серия 23 9 апреля 2009
Высокая конкуренция
Сезон 5 / Серия 24 16 апреля 2009
Крах
Сезон 5 / Серия 25 23 апреля 2009
Свободная пятница
Сезон 5 / Серия 26 30 апреля 2009
Кафе-диско
Сезон 5 / Серия 27 7 мая 2009
Корпоративный пикник
Сезон 5 / Серия 28 14 мая 2009
О чем cерия

В 5 сезоне 9 серии сериала «Офис» ненавистный Майклу Тоби возвращается на должность HR-менеджера. Майкл и Дуайт подкидывают ему то, что они считают наркотиками, чтобы его уволили. Райан вновь покидает офис и уезжает в Таиланд.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Всё везде и сразу
Всё везде и сразу 20 комментариев
Молох
Молох 3 комментария
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье 2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Приложение киноафиши