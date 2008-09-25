В 5 сезоне 9 серии сериала «Офис» ненавистный Майклу Тоби возвращается на должность HR-менеджера. Майкл и Дуайт подкидывают ему то, что они считают наркотиками, чтобы его уволили. Райан вновь покидает офис и уезжает в Таиланд.