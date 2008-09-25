В 5 сезоне 25 серии сериала «Офис» успех компании Майкла оказывается только видимостью, однако почти никто об этом не знает. Уоллес, убежденный, что фирма Майкла может оказаться успешнее, чем Dunder Mifflin, предлагает выкупить ее у него.