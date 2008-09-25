В 5 сезоне 16 серии сериала «Офис» вместе с Пэм Майкл ездит по филиалам компании с лекциями, на которых должен объяснять успех своего офиса, хотя сам не знает его причин. Джим и Дуайт забывают про день рождения Келли и пытаются загладить свою вину.