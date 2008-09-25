В 5 сезоне 23 серии сериала «Офис» Майкл, Пэм и Райан готовы бросить затею с новой компанией, когда Пэм вдруг заключает первую сделку фирмы. Джим постеснялся признаться, что не понял данного Чарльзом задания, так как тот и так его не жалует.
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