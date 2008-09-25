В 5 сезоне 12 серии сериала «Офис» Майкл сболтнул Энди историю про Анджелу и Дуайта, и Энди и Дуайт планируют дуэль. Дэвид Уоллес просит Майкла приехать в Нью-Йорк, чтобы объяснить успех своего филиала, но тот, разумеется, сам не знает его причин.